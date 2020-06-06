Колишній віце-президент США Джо Байден стане головним конкурентом Дональда Трампа на прийдешніх виборах президента у США.

1995 делегатів від Демократичної партії підтримали його кандидатуру на пост очільника Штатів.

– Для мене було честю змагатися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія, і я з гордістю можу сказати, що ми збираємося на ці вибори об’єднаною партією, — заявив Байден.

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Берні Сандерс отримав 1042 голоси підтримки, однак раніше він зняв свою кандидатуру з передвиборчої гонки, тому Байден залишився єдиним кандидатом від демократів.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року, однак радник президента США Дональда Трампа не впевнений в тому, що на тлі пандемії коронавірусу президентські вибори відбудуться в намічений термін.

Нове опитування Monmouth виявило, що у Байдена 52% підтримки, у той час як у Трампа – 41%.

Лідерство Байдена повільно, але зростає. Минулого місяця опитування показували становив 50% проти 41%, у квітні – 48% проти 44%, а в березні – 48% проти 45%.