Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні готові понад 2 млн вакцин від коронавірусу до поширення, якщо медичні випробування доведуть її ефективність і безпеку. .
За його словами, до восьми компаній в США займаються розробкою вакцин і ліків від коронавірусу.
Також Трамп зазначив, що стосовно розробки ліків від інфекції в США все чудово.
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Потенційними розробниками вакцини в США є такі п’ять компаній:
- Moderna;
- Оксфордський університет спільно з AstraZeneca;
- Johnson & Johnson;
- Merck;
- Pfizer.
Коронавірус в США
Станом на ніч, 6 червня, в США зафіксовано 1 888 370 випадків коронавірусу. Сполучені Штати Америки вже тривалий час займають лідируючу позицію в усьому світі за кількістю хворих.
Побороти хворобу змогли 485 002 людини, найбільша кількість тих, хто одужав, зафіксували в Нью-Йорку – 66 756.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 108 920 осіб.