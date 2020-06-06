Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні готові понад 2 млн вакцин від коронавірусу до поширення, якщо медичні випробування доведуть її ефективність і безпеку. .

За його словами, до восьми компаній в США займаються розробкою вакцин і ліків від коронавірусу.

Також Трамп зазначив, що стосовно розробки ліків від інфекції в США все чудово.

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Потенційними розробниками вакцини в США є такі п’ять компаній:

Moderna;

Оксфордський університет спільно з AstraZeneca;

Johnson & Johnson;

Merck;

Pfizer.

Коронавірус в США

Станом на ніч, 6 червня, в США зафіксовано 1 888 370 випадків коронавірусу. Сполучені Штати Америки вже тривалий час займають лідируючу позицію в усьому світі за кількістю хворих.

Побороти хворобу змогли 485 002 людини, найбільша кількість тих, хто одужав, зафіксували в Нью-Йорку – 66 756.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 108 920 осіб.