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У США готові понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні готові понад 2 млн вакцин від коронавірусу до поширення, якщо медичні випробування доведуть її ефективність і безпеку. .

За його словами, до восьми компаній в США займаються розробкою вакцин і ліків від коронавірусу.

Також Трамп зазначив, що стосовно розробки ліків від інфекції в США все чудово.

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Потенційними розробниками вакцини в США є такі п’ять компаній:

  • Moderna;
  • Оксфордський університет спільно з AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson;
  • Merck;
  • Pfizer.

Коронавірус в США

Станом на ніч, 6 червня, в США зафіксовано 1 888 370 випадків коронавірусу. Сполучені Штати Америки вже тривалий час займають лідируючу позицію в усьому світі за кількістю хворих.

Побороти хворобу змогли 485 002 людини, найбільша кількість тих, хто одужав, зафіксували в Нью-Йорку – 66 756.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 108 920 осіб.

Джерело: ТАСС

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