Статистика по коронавірусу на 7 червня свідчить про 6 896 179 хворих. За добу на Covid-19 захворіли ще понад 45 тис. осіб.

Усього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 399 785 людей, а за добу – понад 1 тис.

Водночас, вилікувались від коронавірусу вже 3 413 349 людей.

5 країн з найбільшою кількістю інфікованих Covid-19:

США – 1 920 061;

Бразилія – 672 846;

Росія – 458 102;

Індія – 246 628;

Велика Британія – 286 294.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 109 802;

Велика Британія – 40 548;

Бразилія – 35 930;

Італія – 33 846;

Франція – 29 145.

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За кількістю хворих Україна посідає 35 місце – між Індонезією та Польщею. Станом на 6 червня в країні зафіксовано 26 514 випадків.

Країни, у яких послабили карантин

З понеділка, 8 червня, 50% Іспанії переходить на останній етап послаблення карантину. У людей з’явиться можливість їздити у межах свого регіону.

Франція вирішила відновити міжнародне сполучення лише 1 серпня. З нових послаблень – відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів.

Італія планує розпочати туристичний сезон з 1 серпня.

Для порівняння, станом на 6 червня на коронавірус у світі захворіли 6 850 598 людей. За минулу добу кількість інфікованих збільшилася на 217 612 осіб.