У Великій Британії люди, які прибули з-за кордону проходитимуть обов’язкову самоізоляцію протягом 14 днів.

Туристи і жителі Великої Британії, які прибувають в країну з-за кордону, повинні будуть повідомити адресу, за якою самоізолюватимуться.

Якщо карантин не дотримуватиметься – доведеться заплатити штраф до 1000 фунтів стерлінгів.

У разі, якщо у туриста не буде можливості надати адресу, уряд Великої Британії організовує проживання, однак за рахунок мандрівника.

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Карантин необов’язковий для тих, хто прибуває з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен. Те ж саме стосується транзитних пасажирів.

Зараз у Великій Британії 287 621 підтверджений випадок захворювання коронавірусу. Одужати від хвороби вдалося 1 239 пацієнтам. Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 40 625 осіб.

Зараз Велика Британія займає четверту позицію за кількістю випадків коронавірусу.

7 015 128 випадків зараження Covid-19 підтверджені у світі на 8 червня. За добу кількість хворих зросла майже на 119 тис. осіб.