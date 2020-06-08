7 015 128 випадків зараження Covid-19 підтверджені у світі на 8 червня. За добу кількість хворих зросла майже на 119 тис. осіб.

Від хвороб, викликаних ускладненням коронавірусу, померли 402 852 людини. За добу приріст смертей склав трохи більше 3 тис. осіб.

Перемогти коронавірус вдалося 3 461 619 людям. Це майже 50 тис. пацієнтів за добу.

Кількість тих, хто захворів, перевищила кількість нових хворих більш ніж у два рази – майже на 70 тис. осіб.

Найбільший добовий приріст нових випадків коронавірусу зафіксували в США. Таким чином, країна займає перше місце в світі за кількістю хворих. Сьогодні цифра вже перевищила позначку в 2 млн осіб.

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Країни, в яких найбільше хворих на Covid-19:

США – 2 007 449;

Бразилія – 691 96;

Росія – 467 673;

Велика Британія – 287 621;

Індія – 257 486.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

США – 18 905;

Бразилія – 18 375;

Індія – 10 864

Росія – 8 984;

Чилі – 6 405.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 110 514;

Велика Британія-40 625;

Бразилія – 36 455;

Італія – 33 899;

Франція – 29 158.

8 червня Україна перебуває на 35 місці з 215 за кількістю хворих на Covid-19. 8 червня зафіксовано 27 462 випадки, а за добу приріст склав – 463. Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу падає після різкого стрибка, через який в деяких районах посилили карантинні обмеження.

Країни, які послабили карантин

З 8 червня Бельгія послаблює карантин. Будуть дозволені екскурсії та робота кафе і ресторанів.

З 15 червня країна відкриває свої кордони для туристів з Євросоюзу і країн Шенгенської зони.

У Данії з 8 червня дозволили збиратися групами до 50 осіб в рамках ослаблення карантину.

Кіпр збирається відкривати туристичний сезон. З 9 червня почнуть працювати ТРЦ, аеропорти, бари і ресторани, готелі та кінотеатри під відкритим небом.

7 червня коронавірус у світі був виявлений у 6 896 179 осіб, а за добу більш ніж 45 тис. Померли 380 250 осіб, а видужали від коронавірусу 3 413 349.