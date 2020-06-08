7 015 128 випадків зараження Covid-19 підтверджені у світі на 8 червня. За добу кількість хворих зросла майже на 119 тис. осіб.
Від хвороб, викликаних ускладненням коронавірусу, померли 402 852 людини. За добу приріст смертей склав трохи більше 3 тис. осіб.
Перемогти коронавірус вдалося 3 461 619 людям. Це майже 50 тис. пацієнтів за добу.
Кількість тих, хто захворів, перевищила кількість нових хворих більш ніж у два рази – майже на 70 тис. осіб.
Найбільший добовий приріст нових випадків коронавірусу зафіксували в США. Таким чином, країна займає перше місце в світі за кількістю хворих. Сьогодні цифра вже перевищила позначку в 2 млн осіб.
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Країни, в яких найбільше хворих на Covid-19:
- США – 2 007 449;
- Бразилія – 691 96;
- Росія – 467 673;
- Велика Британія – 287 621;
- Індія – 257 486.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- США – 18 905;
- Бразилія – 18 375;
- Індія – 10 864
- Росія – 8 984;
- Чилі – 6 405.
Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:
- США – 110 514;
- Велика Британія-40 625;
- Бразилія – 36 455;
- Італія – 33 899;
- Франція – 29 158.
8 червня Україна перебуває на 35 місці з 215 за кількістю хворих на Covid-19. 8 червня зафіксовано 27 462 випадки, а за добу приріст склав – 463. Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу падає після різкого стрибка, через який в деяких районах посилили карантинні обмеження.
Країни, які послабили карантин
З 8 червня Бельгія послаблює карантин. Будуть дозволені екскурсії та робота кафе і ресторанів.
З 15 червня країна відкриває свої кордони для туристів з Євросоюзу і країн Шенгенської зони.
У Данії з 8 червня дозволили збиратися групами до 50 осіб в рамках ослаблення карантину.
Кіпр збирається відкривати туристичний сезон. З 9 червня почнуть працювати ТРЦ, аеропорти, бари і ресторани, готелі та кінотеатри під відкритим небом.
7 червня коронавірус у світі був виявлений у 6 896 179 осіб, а за добу більш ніж 45 тис. Померли 380 250 осіб, а видужали від коронавірусу 3 413 349.