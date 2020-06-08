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Нова Зеландія заявила про перемогу над Covid-19. Країна знімає всі обмеження

Влада Нової Зеландії повідомила про перемогу над коронавірусом Covid-19.

З вівторка, 9 червня, в країні знімаються всі обмеження, які були введені через поширення нового вірусу. Незважаючи на скасування карантину, кордони в Новій Зеландії залишаться поки закритими.

Про це заявила глава уряду Джасінда Арден.

Вона сказала, що з 00.00 9 червня Нова Зеландія перейде на перший рівень національної тривоги. Всього їх буде чотири.

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Арден підкреслила, що з цієї дати всі заходи можуть проходити в звичайному режимі, а торгівля і готельний бізнес можуть працювати як раніше.

Також в країні відновить роботу весь громадський транспорт.

Останній новий випадок захворювання в Новій Зеландії був підтверджений 17 днів тому.

Всього з початку пандемії в Новій Зеландії було зафіксовано 1 504 випадки зараження коронавірусом і 22 смерті від ускладнень Covid-19.

Першою країною, яка повідомила про перемогу над Covid-19, стала Гренландія. Це єдина країна в світі, де не було летальних випадків від коронавірусу.

Джерело: Ministry of Health NZ

Фото: Dreamstime

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