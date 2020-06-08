Ситуація з коронавірусом у світі погіршується – голова ВООЗ

Загалом ситуація із поширенням коронавірусу в світі погіршується, незважаючи на те, що ситуація з Covid-19 в Європі покращилася.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус.

Уже дев’ять днів поспіль фіксується понад 100 тис. випадків інфікування на добу, зазначив гендиректор ВООЗ.

Загальна кількість заражень майже сягнула 7 млн, водночас відомо про 400 тис. померлих від Covid-19.

Нині епіцентром пандемії є Південна і Північна Америка, а також Південна Азія.

Читайте: 463 нових випадки Covid-19: кількість хворих в Україні перевищила 27 тис.

Коронавірус у світі: ситуація на 8 червня

Інститут Джона Гопкінса відзвітував про те, що 8 червня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 7 млн.

Найбільший добовий приріст нових випадків коронавірусу зафіксували в США, де загальна кількість інфікованих уже перевищила позначку в 2 млн осіб.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19: