Безсимптомне поширення коронавірусу трапляється дуже рідко – ВООЗ

Коронавірус передається від людини до людини у разі безсимптомного перебігу захворювання дуже рідко. Тому потрібно зосередитися на пацієнтах з симптомами.
Про це повідомила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове.
За її словами, часто у молодих і здорових людей під час хвороби проявляються або легкі симптоми коронавірусу, або їх зовсім немає. Тому раніше фахівці заявляли, що вірус може передаватися, якщо у носія немає симптомів.
Але зараз у ВООЗ говорять, що це далеко не основний спосіб поширення інфекції.
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Враховуючи те, що зараз рідко можна зустріти людину без симптомів, яка передала б вірус іншій особі, країни повинні зосередитися на ізоляції хворих на Covid-19 з симптомами, а також на відстежуванні їхніх контактних осіб.
За словами Марії Ван Керхове, якщо стежити за всіма симптоматичними випадками, виділяти їх, стежити за контактами, то можна різко скоротити спалах коронавірусу.
Загалом у 78% заражених коронавірусом людей немає симптомів або хвороба протікає в дуже легкій формі. Таку цифру, посилаючись на дослідження, раніше озвучив лікар Євген Комаровський. За його словами, 50-70% пацієнтів в Італії не мали симптомів Covid-19.
Основні симптоми коронавірусу:
- висока температура (вища 38 градусів);
- сухий кашель;
- ускладнене дихання.
Зазвичай вони виникають через 2-14 днів після зараження.
Джерело: CNBC