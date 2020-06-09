Безсимптомне поширення коронавірусу трапляється дуже рідко – ВООЗ

Коронавірус передається від людини до людини у разі безсимптомного перебігу захворювання дуже рідко. Тому потрібно зосередитися на пацієнтах з симптомами.

Про це повідомила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове.

За її словами, часто у молодих і здорових людей під час хвороби проявляються або легкі симптоми коронавірусу, або їх зовсім немає. Тому раніше фахівці заявляли, що вірус може передаватися, якщо у носія немає симптомів.

Але зараз у ВООЗ говорять, що це далеко не основний спосіб поширення інфекції.

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Враховуючи те, що зараз рідко можна зустріти людину без симптомів, яка передала б вірус іншій особі, країни повинні зосередитися на ізоляції хворих на Covid-19 з симптомами, а також на відстежуванні їхніх контактних осіб.

За словами Марії Ван Керхове, якщо стежити за всіма симптоматичними випадками, виділяти їх, стежити за контактами, то можна різко скоротити спалах коронавірусу.

Загалом у 78% заражених коронавірусом людей немає симптомів або хвороба протікає в дуже легкій формі. Таку цифру, посилаючись на дослідження, раніше озвучив лікар Євген Комаровський. За його словами, 50-70% пацієнтів в Італії не мали симптомів Covid-19.

Основні симптоми коронавірусу:

висока температура (вища 38 градусів);

сухий кашель;

ускладнене дихання.

Зазвичай вони виникають через 2-14 днів після зараження.

Джерело: CNBC