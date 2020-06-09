Через коронакризу економіку чекає найбільше падіння з часів Другої світової – Світовий банк

Через заходи, які були запроваджені у результаті пандемії коронавірусу, світова економіка у 2020 році скоротиться на 5,2%. Такий прогноз дали у Світовому банку.

Крім того, зазначається, що це буде найбільше падіння в економіці з часів Другої світової війни. Очікується, що скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року.

Так, згідно з прогнозом, у країнах із розвиненою економікою економічна активність може знизитися на 7%.

Читайте: Всесвітній банк дає Україні $150 млн на соцвиплати і гранти

Також очікується скорочення ринку країн на рівні 2,5%. Це є першим скороченням в групі країн, що розвиваються, мінімум за 60 років. Показник доходів на душу населення зменшиться на 3,6%.

У Світовому банку зазначили, якщо події розвиватимуться за песимістичним сценарієм, то у 2020 році світову економіку може очікувати падіння на цілих 8%. Водночас її відновлення у 2021 році становитиме трохи більше ніж на 1%.

Крім того, прогнозують, що через економічну кризу, 60 млн осіб у всьому світі опиняться за межею бідності. Щоб хоч якось вплинути на ситуацію, Світовий банк надав допомогу у боротьбі з пандемією вже 100 державам, на які припадає 70% населення планети.

Щоб країни могли ефективно реагувати на медичні, економічні та соціальні потрясіння, він планує виділити ще $160 млрд протягом 15 місяців.

Джерело: Світовий банк