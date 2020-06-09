Супутникові знімки парковок у лікарнях у китайському місті Ухань свідчать про те, що коронавірус, можливо, почав поширюватися в Китаї ще у серпні 2019 року.

Фахівці Бостонського університету громадської охорони здоров’я з Гарвардської медичної школи і дитячої лікарні Бостона проаналізували супутникові знімки парковок великих лікарень в Ухані і тенденції пошуку в інтернеті з 9 січня 2018 року до 30 квітня 2020 року.

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Вони виявили, що, починаючи з серпня 2019 року, різко збільшилася кількість транспорту на лікарняних парковках від 67% до 90%. Найбільша кількість автомобілів була зафіксована у грудні того ж року.

Також їхні дослідження показали, що сплеск пошуку слів “кашель”, “діарея” у китайській системі Baidu почався за три тижні до появи підтвердженого випадку Сovid-19.

– Ці дані насправді особливо переконливі, тому що ми бачили збільшення кількості людей, що шукають шлунково-кишкове захворювання – діарею. Тепер ми знаємо, що шлунково-кишкові симптоми є дійсно важливим маркером для нового вірусу, – заявив головний інноваційний директор дитячої лікарні Бостона Джон Браунштейн.

Окрім того, він повідомив, що хоча вони не можуть підтвердити, чи було збільшення кількість транспорту пов’язане з коронавірусом, у них є інші дані, які вказують на появу нового вірусу до ідентифікації на ринку морепродуктів Хуанань.

– Ці дані підтверджують гіпотезу про те, що вірус виник природним шляхом у Південному Китаї і потенційно вже циркулював під час появи Уханьського кластера, – зазначив він.

Перший випадок коронавірусу зафіксований в адміністративному центрі китайської провінції Хубей міста Ухань у грудні 2019 року.

Відомо, що перші інфіковані люди відвідували оптовий ринок Хуанань, де продавали морепродукти і різних тварин – змій, птахів і кажанів.

До сьогодні немає точних доказів того, що саме цей ринок став джерелом поширення коронавірусу.

На сьогодні у світі зафіксовано 7 113 366 підтверджених випадків Covid-19. За останню добу кількість хворих зросла більш ніж на 98 тис. осіб.

За весь період пандемії 3 292 704 людини одужали. Найбільшу кількість людей, які побороли хворобу, фіксують у США – 518 522 особи. Друге місце займає Бразилія – ​​378 217, на третьому місці Росія – 230 226.

Найбільша кількість хворих у США – 1 960 642 осіб, Бразилії – ​​707 412, Росії – 476 043, Великій Британії – 288 834, Індії – 265 928.