Станом на 9 червня у всьому світі 7 113 366 підтверджених випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла більш ніж на 98 тис. осіб.

Всього за час пандемії подолати хворобу змогли 3 292 704 людини. Найбільша кількість тих, хто одужав, фіксується в США – 518 522 особи. Другу позицію займає Бразилія. Там від коронавірусу вилікувалися 378 217 осіб. На третьому місці Росія, де вилікувалися 230 226 осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 406 413 осіб. Це більше 3,5 тис. пацієнтів за добу. Найбільший відсоток смертності фіксується в США – 110 990 осіб.

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9 червня найбільшу кількість випадків зафіксовано в США. У країні 1 960 642 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільший приріст хворих і смертей фіксується в Нью-Йорку. Побороти хворобу змогли 67 686 осіб. Від ускладнень померло 30 417 пацієнтів.

Країни, в яких найбільше хворих на Covid-19:

США – 1 960 642;

Бразилія – ​​707 412;

Росія – 476 043;

Велика Британія – 288 834;

Індія – 265 928.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

Бразилія – ​​18 912;

США – 18 556;

Індія – 9 983;

Росія – 8 985;

Чилі – 6 405.

Країни, в яких найбільше смертей від Covid-19:

США – 110 990;

Велика Британія – 40 680;

Бразилія – ​​37 134;

Італія – ​​33 964;

Франція – 29 212.

9 червня Україна знаходиться на 35 місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом. У країні зафіксували 27 462 випадки. Побороти хворобу змогли 12 195 осіб. За час пандемії померли 797 осіб.

Країни, які послабили карантин

У Бельгії з 8 червня буде дозволена робота кафе і ресторанів, а також можна буде проводити екскурсії. Приїхати в країну туристи з ЄС і країн Шенгенської зони зможуть вже з 15 червня.

Латвія 9 червня скасує режим надзвичайної ситуації, введений у зв’язку з коронавірусом.

Також послабили карантин і в Данії. Тепер там можна збиратися групами до 50 осіб.

У Грузії вже можна відвідувати ресторани і користуватися міжміським транспортом.

З 9 червня карантин пом’якшують і на Кіпрі. Вже з вівторка починають працювати ТРЦ, аеропорти, бари і ресторани, а також готелі і кінотеатри під відкритим небом.

8 червня в світі зафіксували 7 015 128 випадків зараження Covid-19. Від хвороб, викликаних ускладненням коронавірусу, померли 402 852 людини. За добу приріст смертей склав понад 3 тис. осіб.