У Таїланді в зв’язку з пандемією коронавірусу діятимуть нові правила для відвідування пляжу.

Утриматися від походів у громадські місця і відмовитися від пляжного відпочинку влада просить відпочивальників похилого віку.

Такі обмеження діятимуть в Таїланді вже з 1 липня.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Групами можна відвідувати пляжі, але необхідно буде дотримуватися дистанції близько двох метрів з іншими компаніями і відвідувачами.

Адміністрація зобов’язана також спостерігати за відпочивальниками і контролювати, щоб пляжі не були переповненими.

Також обмежать кількість людей, які можуть перебувати в розважальній зоні. Всім, присутнім на пляжі потрібно буде знаходитися в масці і мити руки.

У Таїланді станом на 9 червня зафіксували 3 121 випадок зараження коронавірусом. За весь час пандемії від хвороби вилікувалися 2 973 особи. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 58 осіб.

9 червня у всьому світі 7 113 366 підтверджених випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла більш ніж на 98 тис. осіб.

Джерело: Pattaya Mail