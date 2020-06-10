У світі на коронавірус захворіли вже 7 238 723 людини. За минулу добу кількість хворих зросла на понад 125 тис.
Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померло 411 177 хворих, за минулу добу – понад 4,7 тис. нових летальних випадків. Найбільшу кількість смертей фіксують у США – 111 989.
Вилікувались від коронавірусу вже 3 370 369 пацієнтів. Найбільша кількість тих, хто одужав, у США (524 855) і Бразилії (396 687).
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 1 979 411;
- Бразилія – 739 503;
- Росія – 484 630;
- Велика Британія – 290 581;
- Індія – 276 146.
Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:
- США – 111 989;
- Велика Британія – 40 968;
- Бразилія – 38 406;
- Італія – 34 043;
- Франція – 29 299.
Україна за кількістю хворих у світі посідає 36 місце. Станом на 9 червня тут зафіксували 27 856 випадків. У світовому рейтингу вона розмістилася між Швейцарією і Польщею.
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Країни, у яких послабили карантин
Бельгія послабила карантин з 8 червня, а з 15 червня відкриває свої кордони для туристів з Євросоюзу і країн Шенгенської зони. Також з 8 червня у країні дозволили працювати кафе, ресторанам, проводити екскурсії.
З 1 липня Туреччина відкриває кордони для України, Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції.
Греція також перейшла на наступний етап послаблення карантину і дозволила роботу кафе, барів і ресторанів всередині приміщення.
Послабили обмеження в Данії, де дозволили збиратися групами до 50 осіб. Офіційно про подолання пандемії коронавірусу першою в Європі повідомила Чорногорія.
Для порівняння, 9 червня у світі зафіксували 7 113 366 випадків Сovid-19. Від хвороби померли 406 413 осіб. Лідером в антирейтингу за кількістю хворих продовжують залишатися США.