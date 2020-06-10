У справі про збитий над Донбасом боїнг Малазійських авіаліній, рейс МН17, прокуратура встановила тип зброї, з якої стріляли по літаку, а також особи чотирьох обвинувачуваних та їхню роль у скоєнні злочину.

Про це стало відомо під час слухання справи у Нідерландах 10 червня.

За головною версією, літак був збитий ракетою Бук. Її і доводила сторона обвинувачення, посилаючись на проведені експертизи.

– Нами було проведено дослідження самої системи для того, щоб зрозуміти її роботу. Для цього ми зібрали інформацію, розібрали кілька ракет, підірвали їх під час тестів, – заявив прокурор Тейсі Бергер.

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Посилаючись також на порівняння сторонніх матеріалів, які виявили в уламках літака і тілах жертв, з фізичними компонентами ракети Бук, сторона обвинувачення не бачить сенсу у подальшому вивченні цього питання. На її думку, воно більш, ніж ретельне.

Крім того, прокуратура встановила особи обвинувачених. У цій частині допомогло прослуховування телефонів.

– Наприклад, підозрюваний Дубинський по телефону часто називав себе полковником Петровським, заступником міністра оборони, а також Хмурим, – розповів прокурор.

Також слідство встановило ієрархію взаємин між обвинуваченими, вона йшла від Гіркіна вгору через спочатку Дубинського, а потім через Пулатова до Харченка, стало відомо на засіданні.

Катастрофа МН17

17 липня 2014 року боїнг Малазійських авіаліній, який летів з Амстердама, був збитий в небі над територією окупованого Донбасу.

На борту літака знаходилися 298 людей. В результаті авіакатастрофи всі вони загинули.

Прокуратура Нідерландів звинувачує у скоєному трьох росіян і одного українця.

Зараз в Нідерландах проходить другий блок слухань у справі.