PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Південь Китаю затопило – є загиблі, зруйновано тисячі будинків

200 тис. людей покинули свої будинки через масштабну повінь у південному і центральному Китаї.

Загинуло 12 людей, також відомо про зниклих безвісти.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій КНР, з початку червня 228 тис. людей втратили житло через високу воду.

Читайте: Covid-19 міг з’явитися у Китаї влітку 2019 – нові дані із супутникових знімків

Найбільше постраждали південні регіони – шість людей загинули в провінції Гуансі, ще семеро загиблих у провінції Хунань.

Шкода від затоплення оцінюється в більш ніж $500 млн – стихія зруйнувала більше тисячі будинків.

Прогноз ООН 

До кінця цього століття під воду підуть цілі міста та навіть країни. Понад 280 млн людей шукатимуть новий дім, прогнозують в ООН.

Велика вода поступово поглине Венецію, Шанхай, Лондон, Нью Йорк, Маямі, Барселону, Одесу та  Миколаїв.

Так планета відповідає на глобальне потепління через небувалі викиди СО2 в атмосферу.

Джерело: ABC News

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка