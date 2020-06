Південь Китаю затопило – є загиблі, зруйновано тисячі будинків

200 тис. людей покинули свої будинки через масштабну повінь у південному і центральному Китаї.

Загинуло 12 людей, також відомо про зниклих безвісти.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій КНР, з початку червня 228 тис. людей втратили житло через високу воду.

Найбільше постраждали південні регіони – шість людей загинули в провінції Гуансі, ще семеро загиблих у провінції Хунань.

SWEPT AWAY: House collapses into a river amid deadly flooding in China that has displaced hundreds of thousands of people. https://t.co/kSXdhUq94d pic.twitter.com/Obk6aKz6UE

— ABC News (@ABC) June 10, 2020