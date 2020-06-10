Таємниці В’єтнамської війни: як пов’язані вбивство Кеннеді та смерть Мерілін Монро

Напалм Б став одним із символів війни у В’єтнамі. Його заливали у вогнемети, ним стріляли з танків та скидали у авіабомбах на джунглі.

Цю війну навіть іронічно назвали екологічною. Через мільйони літрів хімічного дефоліанту Агент Оранж, скинутих на джунглі.

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В’єтнам став полігоном випробування новітньої зброї. Радянські зенітно-ракетні комплекси протистояли американської авіації.

Москва та Пекін підтримували комуністичний північний В’єтнам. Вашингтон – антибільшовицький південний. 45 років тому бійня закінчилася перемогою Півночі. Втрати війни склали сотні тисяч загиблих з обох боків. Каліками залишилося ціле покоління тих, хто хотів жити без війни.

Часи війни, що припали на 1960-ті на 1970-ті роки були сповнені символів, змін та нових субкультур.

Окремою фігурою тих часів став Джон Кеннеді. 22 листопада 1963 року у рамках передвиборчої кампанії Кеннеді приїхав до найворожішого до нього штату Техас.

Візит Кеннеді фільмували близько 70 кінокамер, але жодна у момент замаху не знімала вікна шостого поверху книгосховища звідки за офіційною версією по президенту стріляв Освальд.

За рік до вбивства Кеннеді вдалося мирно вийти з Карибської кризи. Він був проти широкомасштабної війни у В’єтнамі та прагнув розрядки у відносинах із СРСР.

Можливо, війна у В’єтнамі була потрібна і Москві – як приклад агресії західного капіталізму проти комуністичного В’єтконгу.

За версією Олександра Зеленька, за усуненням Кеннеді могли стояти впливові кола спецслужб як у СРСР, так і у США. Інакше як пояснити інший факт – що вбивця президента Лі Харві Освальд за рік до вбивства приїхав з СРСР.

Вимальовується цілковита змова. Кеннеді вбиває американець, що жив у СРСР. Потім уряди країн домовляються. Через два дні Освальда прибирає бандит Джек Рубі.

Наступник Кеннеді Ліндон Джонсон одразу заявляє, що битва з розповсюдженням комунізму в Індокитаї має вестися зі всією міццю. І з 1965 року починається повномасштабне втручання США у війну.

Мерілін Монро – топ-діва, секс-символ 1950-х років, найвродливіша жінка за версіями багатьох журналів. У ніч на 5 серпня 1962 року її знайшли мертвою у власному будинку у Каліфорнії. Офіційна версія – отруєння барбітуратами.

Та відомо, що в цьому випадку були замішані великі гроші та мафія, із якою у Монро також були конфлікти.

Начебто Монро хотіла заявити пресі подробиці своїх стосунків з братами Кеннеді. Можливо, тоді її і вирішили прибрати як небажаного свідка. З іншого боку спецслужби могли використати її смерть проти клану Кеннеді.

До вбивства брата Джона Кеннеді Роберта також могли бути причетними спецслужби. У 1968 році сенатор вирішив балотуватися у президенти і мав великі шанси на перемогу. Серед програмних заяв Боббі – рівність для афроамериканців та закінчення війни у В’єтнамі. 5 червня після перемоги на праймеріз у Каліфорнії Роберта застрелили у готелі Лос-Анджелеса.

На полі секретності виросло чимало конспірологічних теорій. А вбивство братів Кеннеді, смерть Монро та В’єтнам тепер пов’язують із безліччю теорій змов.

Нещодавно у американському штаті Меріленд знайшли тіло онуки Роберта Кеннеді – 40-річної Мейв Кеннеді-Таунсенд-Маккін, яка потонула напередодні.

Мати з сином грали в футбол і забралися в каное, намагаючись дістати з води м’яч, проте їх віднесло вітром у відкриті води Чесапікської затоки.

Тіло жінки виявили більш ніж за три кілометри від будинку, на глибині майже вісім метрів.

Мейв доводилася онукою вбитому сенатору США Роберту Кеннеді і внучатою племінницею вбитому президенту США Джону Кеннеді.