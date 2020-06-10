До 2030 року США повинні побудувати нові криголами, щоб країна могла постійно бути присутньою в Арктиці і Антарктиді і захищати національні інтереси.

Відповідне розпорядження президент США Дональд Трамп направив Державному департаменту, Міністерствам фінансів, внутрішньої безпеки та енергетики.

У меморандумі йдеться, що нові кораблі допоможуть зберегти в Арктиці потужну присутність сил безпеки США, а також її союзників і партнерів.

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Криголами повинні бути готові до розміщення до 2029 фінансового року.

США мають намір побудувати три важких криголами і вибрати мінімум два об’єкти в Штатах і два в інших країнах, де можна розмістити ці кораблі. Водночас це потрібно зробити з урахуванням всіх ризиків, вигод і витрат.

Також документ передбачає варіант взяття криголамів в оренду.

Присутність Росії в Арктиці

В кінці 2019 року Росія розмістила в Арктиці нові зенітно-ракетні комплекси С-400 Тріумф і значно збільшила зону контрольованого повітряного простору.

Нові ЗРК призначені для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет та гіперзвукових цілей.

Він може на відстані до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на відстані до 60 км — балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від декількох метрів до декількох десятків кілометрів.

Джерело: The White House