Швеція оголосила результати розслідування убивства прем’єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили на вулиці ще 34 роки тому.

Відповідну заяву зробив сьогодні прокурор Крістер Петерссон.

Так, прокурор оголосив, що вбивство скоїв Стіг Енгстрьом. Чоловік працював у страховій компанії Skandia біля місця вбивства.

Раніше його допитували як свідка у перші дні слідства, а як потенційного підозрюваного його розглянули лише кілька років тому.

Енгстрьом вчинив самогубство ще у 2000 році, відповідно йому не можуть висунути звинувачення.

– Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред’являти звинувачення і не проводитиму допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування, – повідомив прокурор.

Слідство припустило, що Енгстрьом вбив Пальме через ліві погляди прем’єр-міністра.

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Він збрехав про моменти після вбивства та стверджував, що намагався реанімувати Пальме. Згодом з’ясувалося, що Енгстрьом проходив навчання зі зброєю.

Убивство Улофа Пальме

Улофа Пальме застрелили 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет вийшли з кінотеатру в Стокгольмі.

Жінка отримала поранення під час нападу, а пізніше упізнала стрільця – Крістера Петтерссона (те саме ім’я, що і у прокурора).

Його засудили за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а вбивство залишалося нерозкритим.

Джерело: Expressen