У Х’юстоні (штат Техас, США) поховали Джорджа Флойда. Він помер в результаті задушливого прийому поліцейського під час затримання.

Прощання проходило в церкві The Fountain of Praise. Надгробну промову виголосив Альфред Чарльз Шарптон-молодший – активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик та екс-радник Білого дому за президентства Барака Обами.

Також виступили екс-віце-президент США і кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден, мер Х’юстона Сильвестр Тернер та інші чиновники. Крім того, на церемонії прощання були присутні і родичі інших жертв поліцейського свавілля.

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Церемонія поховання була закритою, на ній були присутні близько 500 осіб.

Золоту труну з Джорджем везли на упряжці білих коней. Його поховали на кладовищі Houston Memorial Gardens поруч з матір’ю.

Смерть Джорджа Флойда

Джордж Флойд помер внаслідок жорстокого затримання поліцейськими. Правоохоронці застосували задушливий прийом, Флойда госпіталізували, проте врятувати не вдалося, він помер у лікарні. Екс-поліцейському Дереку Шовіну, якого звинувачують у вбивстві другого ступеня, загрожує 40 років в’язниці. Іншим поліцейським, які причетні до вбивства, також пред’явили звинувачення.

Це стало поштовхом до масових протестів у США. Активісти вишли на вулиці міст проти расизму та поліцейського свавілля.

Спочатку в США люди виходили на мирні протести, однак уже через кілька днів вони переросли в масові заворушення, які “прославилися” мародерством та розкраданням крамниць, зокрема темношкірих людей.

Крім того, протесний рух прокотився всім світом. На мітинги вийшли жителі Австралії, Франції, Німеччини та Великої Британії.