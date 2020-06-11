У світі на коронавірус захворіли вже 7 360 239 людей. За минулу добу кількість хворих зросла на понад 125 тис.

Від ускладнень, викликаних Сovid-19, помер 416 201 хворий, за минулу добу – понад 5 тис. нових летальних випадків. Найбільшу кількість смертей фіксують США – 112 924.

Вилікувались від коронавірусу вже 3 454 805 пацієнтів. За минулу добу одужало майже 90 тис. осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 000 464;

Бразилія – 772 416;

Росія – 493 023;

Велика Британія – 291 583;

Індія – 276 583.

Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:

США – 112 924;

Велика Британія – 41 213;

Бразилія – 39 680;

Італія – 34 114;

Франція – 29 322.

Україна за кількістю хворих у світі посідає 36 місце. Станом на 10 червня тут зафіксували 29 015 випадків. У світовому рейтингу вона перебуває між Швейцарією та Польщею.

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Країни, у яких послабили карантин

Словаччина, Австрія та Німеччина почали карантинні послаблення ще у квітні: станом на червень динаміка захворюваності не збільшилася, а з відкриттям кордонів у межах Шенгену буде знято решту обмежень.

Туреччина оголосила про відкриття курортного сезону та кордонів з 1 липня для України, Молдови, Швеції, Канади та Китаю.

Чорногорія та Словенія стали першими європейськими країнами, що вже подолали пандемію Covid-19. Інші країни на Балканах також наближаються до скасування усіх карантинних обмежень.

Для порівняння, 10 червня у світі зафіксували 7 238 723 випадки Сovid-19. Від хвороби померли 411 177 осіб. Лідером в антирейтингу за кількістю хворих продовжують залишатися США.