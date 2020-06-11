На півночі Словаччини у місті Врутки 22-річний чоловік напав на учнів початкової школи.

Внаслідок нападу загинув один працівник школи, двоє дітей поранені.

За даними словацької поліції, колишній учень школи завдав смертельних ножових поранень заступнику директора.

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До лікарні потрапили двоє дітей та вчитель з колотими ранами.

Після вчинення злочину нападник втік з місця подій, проте невдовзі правоохоронці затримала злочинця.











Вбив завуча і поранив дітей: у Словаччині чоловік напав з ножем на початкову школу / 3 фотографии

Словацька поліція повідомила, що 22-річного чоловіка загинув, а двоє працівників правоохоронних органів отримали поранення.

Напади на школи

На початку червня у Китаї чоловік скоїв напад на початкову школу. 39 людей зазнали ножових поранень.

Близько 08.30 у центрі округу Ванфу в районі Південного Китаю 50-річний охоронець школи з ножем напав на працівників школи та дітей.

На місце події приїхало 8 машин швидкої допомоги, які доправили поранених учнів до лікарень.

Китайська поліція затримала нападника.

Фото: Polícia Slovenskej republiky