На півночі Словаччини у місті Врутки 22-річний чоловік напав на учнів початкової школи.
Внаслідок нападу загинув один працівник школи, двоє дітей поранені.
За даними словацької поліції, колишній учень школи завдав смертельних ножових поранень заступнику директора.
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До лікарні потрапили двоє дітей та вчитель з колотими ранами.
Після вчинення злочину нападник втік з місця подій, проте невдовзі правоохоронці затримала злочинця.
Словацька поліція повідомила, що 22-річного чоловіка загинув, а двоє працівників правоохоронних органів отримали поранення.
Напади на школи
На початку червня у Китаї чоловік скоїв напад на початкову школу. 39 людей зазнали ножових поранень.
Близько 08.30 у центрі округу Ванфу в районі Південного Китаю 50-річний охоронець школи з ножем напав на працівників школи та дітей.
На місце події приїхало 8 машин швидкої допомоги, які доправили поранених учнів до лікарень.
Китайська поліція затримала нападника.