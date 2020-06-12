Компанія Apple має намір виділити $100 млн на боротьбу з расовою нерівністю.
Про це заявив глава компанії Тім Кук.
За його словами, ця ініціатива допоможе збільшити представників різних етінческіх меншин серед працівників.
– Незакінчена робота, спрямована на досягнення расової рівності і справедливості, вимагає від нас дати звіт. Цю ситуацію треба змінити, тому Apple бере на себе зобов’язання бути рушійною силою процесу таких змін, – сказав Кук.
Також він додав, що сподівається, що цей проект допоможе підтримати расове рівноправ’я в компанії Apple.
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Ця ініціатива також допоможе збільшити в штаті компанії представників різних меншин, а також зміцнити партнерські зв’язки.
Частка етнічних меншин в США становить всього 24%.
Також компанія займатиметься роботою творчої студії під час зйомок. Apple домовилася про співпрацю з відомим режисером Мартіном Скорсезе над створенням фільму Вбивці місячної квітки (Killers of the Flower Moon).
Джерело: Тім Кук