Станом на 5.30 12 червня, за даними Інституту Джона Гопкінса, вже відомо про 7 502 278 випадків інфікувань коронавірусом у світі. Статистику заражень поповнили 142 039 випадків за добу.
Від ускладнень, викликаних Сovid-19, помер 416 201 хворий, за минулу добу – понад 5 тис. нових летальних випадків.
Загальне число летальних випадків від Covid-19 зросло до 421 032. За добу від ускладнень коронавірусної хвороби померла ще 4 831 людина.
Перемогли хворобу за весь час пандемії 3 532 690 осіб, із них 77 885 за минулу добу.
Сумне лідерство за кількістю інфікувань та смертей від Covid-19 продовжують тримати США.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 023 385;
- Бразилія – 802 828;
- Росія – 501 800;
- Велика Британія – 292 860;
- Індія – 286 605.
Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 113 818;
- Велика Британія – 41 364;
- Бразилія – 40 919;
- Італія – 34 167;
- Франція – 29 349.
Україна за кількістю інфікувать у світі посідає 35 місце (29 706 випадків станом на 11 червня).
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Коронавірус у світі – детально
У Бразилії третій день поспіль реєструють не менше 30 тис. нових випадків коронавірусу. За останні 24 години стало відомо про 30 412 нових інфікованих, що збільшило загальна кількість заражених у країні до 802 828.
Пандемія коронавірусу вбиває в середньому 1 тис. американців на день і 4 тис. людей у всьому світі, і це не повинно вважатися нормальним, заявив директор Центру охорони здоров’я Блумбергської школи Том Інглсбі.
Італія додатково послаблює свої карантинні заходи та дозволить із п’ятниці професійні спортивні змагання у країні, але без глядачів.
Нагадаємо, 11 червня у світі зафіксували 7 360 239 випадків Сovid-19.