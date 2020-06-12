Кандидат в президенти США Джо Байден впевнений, що у разі відмови Трампа визнавати програш і залишати свій пост – його проведуть з Білого дому військові.

– Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, що вони відправлять його з Білого дому, – сказав Байден.

Він та інші демократи стурбовані спробами республіканців запровадити суворі закони про голосування.

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Також Байден впевнений, що Facebook дозволяє публікувати Трампу завідомо неправдиву інформацію.

За його словами, раніше компанія планувала боротися з дезінформацією і обіцяла вжити необхідних для цього заходів. Однак цього не сталося.

Байден розповів, що зараз Трампу дозволено писати і платити за те, щоб його читали.

За останніми даними, в порівнянні з результатами опитувань минулого місяця рейтинг Трампа впав на 7 пунктів. Такий низький рейтинг у президента США був на етапі імпічменту в січні 2019 року.

Джерело: Джо Байден