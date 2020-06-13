У світі на коронавірус захворіли вже 7 739 831 людина. Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померли 428 337 хворих. Найбільшу кількість смертей фіксують США – 116 613 летальних випадків.

Вилікувались від коронавірусу понад 3 966 262 пацієнти. За минулу добу одужало майже 78 тис. осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 116 922;

Бразилія – 829 902;

Росія – 511 423;

Індія – 309 603;

Велика Британія – 292 950.

Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:

США – 116 825;

Бразилія – 41 902;

Велика Британія – 41 481;

Італія – 34 223;

Франція – 29 374.

Україна за кількістю хворих у світі посідає 35 місце. Станом на 13 червня на території країни зафіксували 29 753 випадки. У світовому рейтингу вона перебуває між Швейцарією та Аргентиною.

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Країни, у яких послабили карантин

Карантин у Європі та світі поволі послаблюють, бо країни потребують запуску економіки.

ЄС почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня. Україна потенційно може увійти до списку країн, для яких знімуть обмеження в першу чергу, якщо відповідатиме визначеним критеріям.

Для порівняння, 12 червня кількість інфікованих сягнула 7 502 278 випадків, а за добу додалося 142 039 пацієнтів хворих на коронавірус.