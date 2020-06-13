В Пекіні виявили шість осіб з Covid-19, які заразилися в межах міста. Новий сплеск пандемії почався 11 червня, коли після двох місяців затишшя у столиці Китаю виявили одного хворого.

Двоє інфікованих були працівниками Китайського центру дослідження м’яса, що розташований у столичному районі Фенгтай. Інші четверо працювали на оптовому ринку фермерських продуктів Сіньфаді у тому ж районі.

Усіх шістьох госпіталізували. Також на обсервацію помістили 139 осіб, які контактували з хворими.

Влада розпочала епідеміологічне розслідування на ринках і в супермаркетах у всьому Пекіні, але коронавірус знайшли тільки на продуктах і предметах інтер’єру ринку Сіньфаді.

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Коронавірус у світі

У світі на коронавірус захворіли вже 7 739 831 людина. Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померли 428 337 хворих. Найбільшу кількість смертей фіксують США – 116 613 летальних випадків.

Вилікувались від коронавірусу понад 3 966 262 пацієнти. За минулу добу одужало майже 78 тис. осіб.

Джерело: Xinhua