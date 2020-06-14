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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 14 червня

Станом на ранок 14 червня коронавірус у світі виявили у 7 786 042 людей, за добу ця кількість зросла ще на 47 тис.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 430 128 людей, а за добу трохи меньше 2 тис.

Водночас повністю одужало вже 4 042 463 пацієнти, тобто більше половини.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 2 074 526;
  • Бразилія – 850 514;
  • Росія – 519 458 ;
  • Індія – 320 922;
  • Велика Британія – 295 828.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

  • США – 115 436;
  • Бразилія – 42 720;
  • Велика Британія – 41 747;
  • Італія – 34 301;
  • Франція – 29 401.

За кількістю хворих Україна посідає 35 місце – між Швейцарією та Аргентиною. За даними МОЗ на 13 червня в країні виявили 30 506 випадків коронавірусу.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, у яких послабили карантин

Греція відкриває свої кордони для іноземних туристів з 15 червня. Однак туристи з країн, де фіксують значну кількість хворих, повинні будуть пройти тестування.

З 1 липня Єгипет відкриває морські курорти для іноземних туристів.

Для порівняння, коронавірус у світі 13 червня виявили у 7 739 831 людини. Лідерами за кількістю хворих та кількістю смертельних випадків залишаються США.

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