Станом на ранок 14 червня коронавірус у світі виявили у 7 786 042 людей, за добу ця кількість зросла ще на 47 тис.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 430 128 людей, а за добу трохи меньше 2 тис.

Водночас повністю одужало вже 4 042 463 пацієнти, тобто більше половини.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 074 526;

Бразилія – 850 514;

Росія – 519 458 ;

Індія – 320 922;

Велика Британія – 295 828.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 115 436;

Бразилія – 42 720;

Велика Британія – 41 747;

Італія – 34 301;

Франція – 29 401.

За кількістю хворих Україна посідає 35 місце – між Швейцарією та Аргентиною. За даними МОЗ на 13 червня в країні виявили 30 506 випадків коронавірусу.

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Країни, у яких послабили карантин

Греція відкриває свої кордони для іноземних туристів з 15 червня. Однак туристи з країн, де фіксують значну кількість хворих, повинні будуть пройти тестування.

З 1 липня Єгипет відкриває морські курорти для іноземних туристів.

Для порівняння, коронавірус у світі 13 червня виявили у 7 739 831 людини. Лідерами за кількістю хворих та кількістю смертельних випадків залишаються США.