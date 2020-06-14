Станом на ранок 14 червня коронавірус у світі виявили у 7 786 042 людей, за добу ця кількість зросла ще на 47 тис.
Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 430 128 людей, а за добу трохи меньше 2 тис.
Водночас повністю одужало вже 4 042 463 пацієнти, тобто більше половини.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 074 526;
- Бразилія – 850 514;
- Росія – 519 458 ;
- Індія – 320 922;
- Велика Британія – 295 828.
Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
- США – 115 436;
- Бразилія – 42 720;
- Велика Британія – 41 747;
- Італія – 34 301;
- Франція – 29 401.
За кількістю хворих Україна посідає 35 місце – між Швейцарією та Аргентиною. За даними МОЗ на 13 червня в країні виявили 30 506 випадків коронавірусу.
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Країни, у яких послабили карантин
Греція відкриває свої кордони для іноземних туристів з 15 червня. Однак туристи з країн, де фіксують значну кількість хворих, повинні будуть пройти тестування.
З 1 липня Єгипет відкриває морські курорти для іноземних туристів.
Для порівняння, коронавірус у світі 13 червня виявили у 7 739 831 людини. Лідерами за кількістю хворих та кількістю смертельних випадків залишаються США.