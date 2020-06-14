За останні два місяці у Китаї виявили найбільшу добову кількість нових випадків коронавірусу.

Так, 14 червня Національна комісія охорони здоров’я зафіксувала 57 нових випадків Covid-19.

Водночас 36 із цих випадків пов’язують зі спалахом на оптовому ринку продовольства у Пекіні.

Ринок закрили 13 червня, а в 11 сусідніх житлових кварталах запровадили жорсткий карантин.

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Зазначимо, що Китай не реєструє до загальної статистики випадки, коли хвороба проходить безсимптомно.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 14 червня коронавірус у світі підтвердили у 7 786 042 осіб, добовий показник перевищив 47 тис. осіб.

Лідерами антирейтингу за кількістю хворих та смертей залишаються США, а на другому місці – Бразилія.