Президент США Дональд Трамп заявив про те, що США закінчують епоху воєн і повинні зосередитися на власному захисті.

Про це він заявив під час виступу у військовій академії Вест-Пойнт.

– Війська США не зобов’язані вирішувати давні конфлікти в далеких країнах, про які багато людей навіть не чули. Ми не поліцейські світу, – сказав Трамп.

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Сполучені Штати повертаються до основоположних принципів, згідно з якими завдання кожного військового – обороняти свою країну від зовнішніх ворогів.

– Ми закінчуємо епоху нескінченних воєн, – додав він.

Якщо країні буде загрожувати небезпека, то США не будуть коливатись ані хвилини.

Нові літаки та ядерні бомби США

У США проводять випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle.

Його оснастили імітаційним ядерним зарядом B61-12 та скинули з висоти понад 7 км у штаті Невада.

Заряд B61-12 має довжину 4,2 м і важить 375 кг. Потужність його перевищує одну мегатонну в тротиловому еквіваленті.

Такий ядерний заряд отримають стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі.

Джерело: White house