Джанна Флойд, дочка загиблого Джорджа Флойда, чия смерть спричинила масові протести в США, отримала подарунок від акторки та співачки Барбри Стрейзанд — акції компанії Disney.
У своєму Instagram дівчинка опублікувала фото, на якому вона тримає сертифікат.
– Дякую, Барбро Стрейзанд, за цей подарунок. Завдяки вам я акціонер Disney, — пише дівчинка.
На інших фото Джанна показала документи с логотипом Dіsney у червоній папці і два альбоми 78-річної Стрейзанд, My Name Is Barbra і Color Me Barbra, які співачка також надіслала в подарунок дівчинці.
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Thank You @barbrastreisand for my package, I am now a Disney Stockholder thanks to you
Смерть Джорджа Флойда
Після смерті Джорджа Флойда в США і в усьому світі пройшли демонстрації. Багато людей у США закликають до реформування поліції.
У Міннеаполісі, де помер Флойд, міська рада в п’ятницю ухвалила постанову про заміну свого поліцейського управління суспільною системою безпеки.
За кілька днів до цього проголосували за розпуск поліцейського управління.
Джерело: USA Today