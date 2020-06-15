Джанна Флойд, дочка загиблого Джорджа Флойда, чия смерть спричинила масові протести в США, отримала подарунок від акторки та співачки Барбри Стрейзанд — акції компанії Disney.

У своєму Instagram дівчинка опублікувала фото, на якому вона тримає сертифікат.

– Дякую, Барбро Стрейзанд, за цей подарунок. Завдяки вам я акціонер Disney, — пише дівчинка.

На інших фото Джанна показала документи с логотипом Dіsney у червоній папці і два альбоми 78-річної Стрейзанд, My Name Is Barbra і Color Me Barbra, які співачка також надіслала в подарунок дівчинці.

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Смерть Джорджа Флойда

Після смерті Джорджа Флойда в США і в усьому світі пройшли демонстрації. Багато людей у США закликають до реформування поліції.

У Міннеаполісі, де помер Флойд, міська рада в п’ятницю ухвалила постанову про заміну свого поліцейського управління суспільною системою безпеки.

За кілька днів до цього проголосували за розпуск поліцейського управління.

Джерело: USA Today