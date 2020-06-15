Біблія на підносі: в Аргентині церква відкрилася під виглядом бару

В Аргентині Євангелічна церква відкрилася під виглядом бару, щоб таким чином висловити протест владі, яка досі не зняла карантинну заборону на релігійні зібрання.

У Сан-Лоренсо прямо в церкві поставили барні столи, а пастори одяглися офіціантими.

Служителі церкви під час фейкової служби носили екземпляри Біблії на підносах.

Влада дискримінує церкву, коли відкриває бари та магазини, а вірянам не дозволяє масово збиратися на релігійні заходи, обурюється Пастор Даніель Каттанео.

Нині у провінції Санта-Фе дозволено перебувати в храмі не більше, ніж 10 особам.

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Карантин у церквах України

За правила адаптивного карантину в церквах Православної церкви України може перебувати не більше однієї людини на 10 кв м площі.

Люди повинні бути у масках, а перед походом до храму виміряти температуру та продезінфікувати руки.

Заборонено цілувати ікони, можна тільки вклонятися до них.

Якщо у храмі вже перебуває дозволена кількість людей, решта можуть брати участь у богослужінні на вулиці.

Фото: Picchio_Fede