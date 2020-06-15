З 15 червня у Франції пом’якшують карантин. Країна переходить на черговий етап ослаблення, дозволяють відновити роботу кафе і ресторанів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

– Вся територія, за винятком Майотта і Гайани, де все ще активно циркулює вірус, перейде в зелену зону, що, зокрема, дозволить більш інтенсивно відновлювати роботу і знову відкрити кафе і ресторани, – сказав Макрон.

Станом на 15 червня у Франції коронавірус зафіксували у 194 153 осіб. Подолати вірус змогли 72 982 особи. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 29 410 осіб.

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Зараз Франція посідає дев’яту позицію за кількістю випадків коронавірусу в світі.

Ще один загальнонаціональний карантин зі строгими обмежувальними заходами Франція не планує оголошувати. Глава Вченої ради при уряді Франції Жан-Франсуа Дельфрессі заявив, що навіть в найгіршому випадку країна не повернеться до загальнонаціональної ізоляції.

Станом на ранок 15 червня коронавірус в світі виявили у 7 899 547 осіб, за добу ця кількість випадків збільшилася на більш ніж 113 тис.