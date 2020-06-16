Дексаметазон зменшує смертність від коронавірусу – вчені

Ліки Дексаметазон знизили на 33% смертність серед найважчих пацієнтів з коронавірусом у Великій Британії.

Оксфордські вчені провели велике контрольоване клінічне дослідження Recovery.

З’ясували, що стероїд знижує смертність на третину серед пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень. На одну п’яту померлих менше серед пацієнтів, які отримували додатковий кисень.

У той же час, ліки не показали ефекту для пацієнтів з легкою формою Covid-19.

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Дослідження дексаметазону

Препарат зменшує запалення і допомагає зменшити шкоду, яка може виникнути через активацію імунної системи організму – цитокініновий шторм. Він смертельно небезпечний.

У проведеному з березня дослідженні брали участь 11,5 тис. пацієнтів з 175 британських лікарень. 2,1 тис. учасників дослідження отримували дексаметазон.

У реанімації препарат призначали внутрішньовенно, менш тяжкі пацієнти приймали його в таблетках.

Дешевий дексаметазон

Дексаметазон винайшли у 1960-х роках для лікування різних станів, в тому числі при проблемах з легенями.

– Поки це єдиний препарат, який знижує смертність і значно. Це великий прорив, – заявив професор Пітер Хорбі.

Оксфордські дослідники заявили, що працюють над тим, щоб якомога швидше опублікувати повну інформацію. Тому зниження ризику летального результату на 33% має величезне значення.

Серед пацієнтів на кисневій терапії, він рятує одне життя з 20-25. Якби препарат використовували від початку пандемії, можна було б врятувати до 5 тис. життів.

– Лікування дексаметазоном триває до 10 днів, і це коштує приблизно 5 фунтів (169 грн. – Ред.). Тож врятувати життя переважно коштує 35 фунтів (біля 1, 2 тис. грн. – Ред.). Це препарат, який доступний у всьому світі, – додав професор Мартін Лендрей.

Дослідження Ібупрофену

У Британії також тестують ліки Ібупрофен, який має протизапальну та знеболювальну дію. Він допомагає хворим, які мають утруднення дихання.

Тестування на тваринах показало його ефективність у боротьбі з дихальною недостатністю – це одне із ускладнень коронавірусу.

Водночас Ібупрофен небезпечний, якщо у людини є проблеми з травленням.

Джерело: Recovery, ВВС