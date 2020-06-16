Кількість хворих на Covid-19 у світі станом на 16 червня перевищила 8 млн, збільшившись за добу на 115,5 тис. людей – до 8 015 053.
Жертвами нового вірусу на планеті стали вже 436 322 людини. Це на 3,3 тис. більше, ніж днем раніше.
Де найбільше хворих на конавірус:
- США – 2 113 372;
- Бразилія – 888 271;
- Росія – 536 484;
- Індія – 332 424;
- Велика Британія – 298 315.
Країни, де найбільше померлих від Covid-19:
- США – 116 135;
- Бразилія – 43 959;
- Великобританія – 41 821;
- Італія – 34 371;
- Франція – 29 439;
- Іспанія – 27 136.
Україна нині перебуває на 35-му місці в світі – між Аргентиною та Швейцарією. Станом на 15 червня захворіли 31 810 українців. Динаміка поки висока – 656 випадків зараження за добу. Водночас побороли інфекцію вже 14 253 людини.
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В яких країнах ослабили карантин
Громадяни України з 16 червня можуть полетіти в Австрію, Угорщину, Грецію, Данію, Латвію, Польщу, Португалію, Словаччину та Естонію. А з 21 червня вони можуть планувати поїздки в Барселону і Мадрид (Іспанія).
У Туреччині 15 червня відрили офіси реєстрації шлюбу, а з 1 липня відкриють весільні салони, театри і кінотеатри.
З цієї ж дати Словаччина скасувала надзвичайний стан в країні, що тривав 90 днів. Зокрема, скасовуються всі обмеження щодо кількості та умов навчання дітей в початковій школі, дитсадках, відновили навчання у середній школі.
15 червня динаміка захворюваності на коронавірус у світі була нижчою – інфекцію виявили у 7 899 547 людей (за добу – понад 113 тис.). Антилідером за кількістю і хворих, і померлих залишаються США – 2 113 372 та 116 135 відповідно.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса