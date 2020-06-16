У Новій Зеландії вперше за 24 дні зафіксували нові випадки коронавірусу.

Covid-19 виявили у двох жінок 30 і 40 років, які повернулися з Великої Британії.

Ці жінки є родичками і після приїзду з Великої Британії перебували на самоізоляції в готелі Окленда, оскільки додому вони летіли через Доху і Брісбен.

12 червня їм дозволили провідати одного з батьків, який перебував у передсмертному стані і помер того ж дня.

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13 червня їм дозволили відвідати його похорон у Веллінгтоні.

У однієї з жінок вже були легкі симптоми, але їх списали на вже наявні захворювання. Вони їхали в Веллінгтон на приватному автомобілі і не користувалися ніякими громадськими місцями.

Вони зупинилися у родича, який зараз вже знаходиться на самоізоляції.

Жінки здали тести на коронавірус 15 червня і наступного дня діагноз підтвердився.

8 червня влада Нової Зеландії повідомила про перемогу над коронавірусом. З 9 червня в країні були зняті всі обмеження.

Глава уряду Джасінда Арден тоді заявила, що всі заходи можуть проходити в звичайному режимі, а торгівля і готельний бізнес можуть працювати як раніше.

Також у Новій Зеландії відновив роботу весь громадський транспорт.