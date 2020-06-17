Гідроксихлорохін не лікує від коронавірусу – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала антималярійний препарат гідроксихлорохін, який тривалий час використовували як ліки від коронавірусу, неефективним.

Таку заяву зробила експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганна Марія Рестрепо.

За її словами, багато досліджень гідроксихлорохіну не показали у нього позитивного ефекту для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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Анна Марія Рестрепо додала, що через те, що препарат проти коронавірусу виявився марним, ВООЗ більше не займатиметься його випробуваннями.

Гідроксихлорохін тривалий час приймав президент США Дональд Трамп. Він заявляв, що цей препарат приймають багато американців, і гідроксихлорохін дійсно здатний вилікувати коронавірус.

За словами Трампа, приймати цей протималярійний препарат дозволив йому лікар.