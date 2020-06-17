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КНДР перекидає військових до кордону з Південною Кореєю

Північна Корея передислоковує війська на закриті міжкорейські об’єкти співробітництва, перебудує пости охорони і відновить військові навчання в прифронтових районах.

Окрім того, КНДР відмовляється вести переговори.

Це зведе нанівець домовленості про зниження напруженості, досягнуті з Південною Кореєю два роки тому.

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Така заява стала останньою в серії жорстких кроків Північної Кореї у тиску на Сеул і Вашингтон в умовах тупикової ядерної дипломатії.

Учора, 16 червня, КНДР підірвала офіс зв’язку з Південною Кореєю. Будівля була повністю зруйнована. За даними влади Південної Кореї, у приміщенні нікого не було ще з кінця січня.

Джерело: AP

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