Станом на ранок 17 червня коронавірус у світі виявили у 8 155 266 людей, а за добу кількість хворих зросла на 140 тис., що більше ніж приріст за минулу добу.
Загалом від коронавірусу померло вже 441 505 людей, а за добу виявили понад 5 тис. нових смертей.
Де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 2 136 043;
- Бразилія – 923 189;
- Росія – 544 725;
- Індія – 343 091;
- Велика Британія – 299 600.
Країни, де найбільше померлих від Covid-19:
- США – 116 962;
- Бразилія – 45 241;
- Великобританія – 42 054;
- Італія – 34 405;
- Франція – 29 550.
У статистиці коронавірусу Україна займає 35 місце – між Аргентиною і Швейцарією. Станом на 16 червня в країні зафіксовано 32 476 випадків Covid-19.
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В яких країнах ослабили карантин
У Франції відновили роботу кафе та ресторани, а також почали готуватися до відкриття дитячих садочків та шкіл.
Німеччина відкрила кордони з сусідніми країнами і відмовилася від рекомендацій щодо відмови відвідування конкретних країн.
Для порівняння, коронавірус у світі 16 червня підтвердили у 8 015 053 осіб, а за добу ця кількість збільшилась ще на 115 тис. осіб. Антилідерами за кількість хворих та померлих залишаються США, а на другому місці Бразилія.