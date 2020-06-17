Станом на ранок 17 червня коронавірус у світі виявили у 8 155 266 людей, а за добу кількість хворих зросла на 140 тис., що більше ніж приріст за минулу добу.

Загалом від коронавірусу померло вже 441 505 людей, а за добу виявили понад 5 тис. нових смертей.

Де найбільше хворих на коронавірус:

США – 2 136 043;

Бразилія – 923 189;

Росія – 544 725;

Індія – 343 091;

Велика Британія – 299 600.

Країни, де найбільше померлих від Covid-19:

США – 116 962;

Бразилія – ​​45 241;

Великобританія – 42 054;

Італія – ​​34 405;

Франція – 29 550.

У статистиці коронавірусу Україна займає 35 місце – між Аргентиною і Швейцарією. Станом на 16 червня в країні зафіксовано 32 476 випадків Covid-19.

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В яких країнах ослабили карантин

У Франції відновили роботу кафе та ресторани, а також почали готуватися до відкриття дитячих садочків та шкіл.

Німеччина відкрила кордони з сусідніми країнами і відмовилася від рекомендацій щодо відмови відвідування конкретних країн.

Для порівняння, коронавірус у світі 16 червня підтвердили у 8 015 053 осіб, а за добу ця кількість збільшилась ще на 115 тис. осіб. Антилідерами за кількість хворих та померлих залишаються США, а на другому місці Бразилія.