Протести в США: Трамп видав указ про реформу поліції

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення декількох поліцейських реформ, відкидаючи заклики відшкодувати або ліквідувати поліцію.

Його указ пропонує федеральні гранти для поліпшення практики, зокрема створення бази даних для відстеження зловживань з боку посадових осіб.

Виступаючи у Білому домі президент знову захистив поліцію, засудивши мародерів і анархію.

– Ми повинні знайти спільну мову. Але я категорично проти радикальних і небезпечних зусиль захисту, демонтажу і розпуску наших поліцейських управлінь, – сказав Трамп.

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Дональд Трамп вважає, що без поліції в країні почнеться хаос.

Останній крок у реформах поліції почався після смерті Джорджа Флойда минулого місяця.

Флойд помер після того, як поліцейський в Міннеаполісі став коліном на його шию майже на дев’ять хвилин. Вбивство викликало глобальні протести на чолі з рухом Black Lives Matter.

Після смерті іншого чорношкірого, Райшарда Брукса, який був застрелений під час спроби арешту в Атланті минулої п’ятниці, виникла нова хвиля обурення.