ВООЗ схвально оцінила результати досліджень британських науковців щодо використання стероїду Дексаметазон проти коронавірусу.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав це лікування рятівним науковим проривом.

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– Це перше лікування, яке дійсно бореться зі смертністю серед важкохворих пацієнтів з Covid-19, які потребують підключення до ШВЛ. Це чудова новина, і я щиро вітаю уряд, Оксфордський університет, лікарні та пацієнтів у Великій Британії, які внесли свій вклад в цей рятівний науковий прорив, – заявив Гебреєсус.

Ефективність Дексаметазону

Про те, що Дексаметазон зменшує смертність від коронавірусу, стало відомо за результатами великого дослідження Recovery у Великій Британії.

Так, використання стероїду знизило смертність в країні на 33%.

Особливістю препарату є те, що його дія впливає лише на важкохворих пацієнтів з Covid-19. Дексаметазон не показав ефекту для пацієнтів з легкою формою захворювання.

За попередніми висновками, якби Дексаметазон використовували від початку пандемії, можна було б врятувати до 5 тис. життів.

Препарат винайшли у 1960-х роках для лікування різних важких станів, зокрема й при проблемах з легенями.

Джерело: ВООЗ