Через новий спалах коронавірусу в Пекіні (Китай) влада посилила карантинні заходи. Зокрема, перекрили 29 із понад 270 менших адміністративних районів.

Всі входи й виходи з них охороняють цілодобово. Щодо всіх жителів застосовують суворий контроль.

Щоб стримати новий спалах Covid-19, закрили школи, заняття проводять в онлайн-режимі. Попри те, що підприємствам і закладам дозволили працювати, влада заохочує роботодавців створити гнучкий графік і переходити на дистанційну роботу.

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Крім того, без серйозної потреби заборонили виїзди з Пекіна. Ті, кому потрібно залишити місто, повинні надати негативний результат тесту на коронавірус. Для тих, хто приїжджає в Пекін, потрібно пройти тестування.

14 червня у Китаї виявили найбільшу добову кількість нових випадків коронавірусу. Національна комісія охорони здоров’я зафіксувала 57 нових випадків Covid-19.

36 із них пов’язують зі спалахом на оптовому ринку продовольства у Пекіні. Ринок закрили 13 червня, а в 11 сусідніх житлових кварталах запровадили жорсткий карантин.