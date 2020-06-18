Статистика коронавірусу на 18 червня свідчить про 8 331 135 хворих у світі, за добу Covid-19 виявили ще у понад 175 тис. осіб. Добовий показник зростає вже кілька днів поспіль.
Загалом померло від коронавірусу вже 448 504 пацієнти, з яких понад 7 тис. за минулу добу.
Де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 2 163 290 ;
- Бразилія – 955 377;
- Росія – 552 549;
- Індія – 354 065;
- Велика Британія – 300 717 .
Країни, де найбільше померлих від Covid-19:
- США – 117 717;
- Бразилія – 46 510;
- Великобританія – 42 238;
- Італія – 34 448;
- Франція – 29 578.
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У рейтингу за кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 35 місце – між аргентиною і Швейцарією. За даними МОЗ, в країні зафіксовано 33 234 випадки на 17 червня.
Країни, які ослабили карантин
Німеччина відкриває кордони і послаблює карантинні обмеження для туристів з більшості країн ЄС. Обмеження для іспанців діятимуть до 21 червня.
Масові заходи дозволять проводити в країні не раніше листопада.
Для порівняння, коронавірус у світі 17 червня виявили у 8 155 266 осіб, а добовий приріст склав понад 150 тис. Антилідерами коронавірусусного рейтингу залишаються США, а Бразилія посідає другу сходинку.