Назарбаєв заразився коронавірусом

Перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусною інфекцією Covid-19.

Зараз він знаходиться на самоізоляції і продовжує працювати дистанційно.

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Про це повідомила його прес-служба.

– Наразі перший президент Казахстану знаходиться на самоізоляції. На жаль, останній тест Єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводу для занепокоєння немає, – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що минулого тижня коронавірусом захворів міністр охорони здоров’я Казахстану Елжан Біртанов. Але пізніше повідомили, що Біртанов супроводжував у поїздці в Жамбилську область главу уряду Аскара Мамина.

Тест на Covid-19 у глави уряду показав негативний результат. Зараз прем’єр-міністр знаходиться на самоізоляції і працює за допомогою відеоконференцзв’язку.

Окрім того, на самоізоляції перебувають голова Мінсільгоспу Сапархан Омаров, голова Міносвіти Асхат Аймагамбетов, міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Магзум Мірзагаліев, глава Жамбилська області Бердибек Сапарбаев, а також голова мажилісу парламенту Казахстану Нурлан Нігматулін.

Коронавірус у світі

Станом на 18 червня у світі зафіксовано 8 331 135 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу Covid-19 виявили ще у понад 175 тис. осіб. Добовий показник зростає вже кілька днів поспіль.

Загалом померло від коронавірусу 448 504 пацієнти, з яких понад 7 тис. за минулу добу.