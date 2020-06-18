Міністри оборони країн-членів НАТО на саміті вирішили посилити свої системи ППО та ПРО. Причина – дестабілізуюча поведінка Росії та її ядерний арсенал, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, у сьогоднішніх реаліях вони зобов’язані вживати заходів для протистояння російської агресії.

Столтенберг зазначив, що з цією метою країни НАТО модернізують свої системи протиповітряної оборони, закуповують зенітно-ракетні комплекси Patriot та бойові літаки п’ятого покоління.

Водночас генсек запевнив, що Альянс дзеркально не відповідатиме на розгортання РФ нового озброєння – розміщувати ядерні ракети наземного базування в Європі.

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Йдеться про зміцнення оборонного потенціалу, щоб у разі загрози захистити своїх союзників, підсумував Столтенберг.

Україна і НАТО

У червні 2020 року Україна отримала статус партнера програми з розширених можливостей НАТО. Вона стала шостим партнером разом з Австралією, Фінляндією, Швецією, Йорданією та Грузією.

Таким чином у Києва з’явилися додаткові можливості для взаємодії з Альянсом. Зокрема, ВСУ можуть брати участь в додаткових навчаннях з військами НАТО. Також це посилить безпеку України.

У травні президент Володимир Зеленський підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.