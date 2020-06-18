Президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає нові санкції щодо організацій і влади Китаю.

Причиною нових санкцій стало порушення прав мусульман-уйгурів у Китаї.

Згідно з документом, ці санкції можуть стосуватися тих, хто несе відповідальність за пригнічення уйгурів.

Закон передбачає два види обмежень – обмеження у візі та заморожування активів.

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Наразі Конгрес США очікує звіт національної розвідки, де опишуть політику уряду Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, а також масштаби примусової праці мусульманських меншин у країні.

Санкції проти КНДР

Нещодавно США продовжили санкції для Північної Кореї ще на рік, загалом вони діють вже з 2008 року.

Санкції передбачають режим національного надзвичайного стану, адже є великі ризики розповсюдження на Корейському півострові ядерних матеріалів.

Джерело: Конгрес США