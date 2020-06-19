У Бразилії за останню добу коронавірус діагностували у 22 765 осіб.

Станом на 19 червня в Бразилії на коронавірус захворіли 978 142 особи. Зараз країна займає другу позицію серед країн з найбільшою кількістю випадків коронавірусу.

Упродовж минулої доби було зафіксовано 1 238 летальних випадків. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за весь час пандемії померли 47 748 пацієнтів.

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Побороти вірус змогли 534 580 осіб. Найбільша кількість випадків фіксується в штаті Сан-Паулу, де захворіли 192 698 осіб.

У Ріо-де-Жанейро фіксують 87 317 випадків коронавірусу. Також високий показник випадків і в штаті Сеара. Там на коронавірус захворіли 87 273 особи.

Незважаючи на велику кількість випадків в Бразилії завчасно зняли карантинні обмеження. Представник ВООЗ Маргарет Харріс негативно на це відреагувала.

Після цього президент Бразилії Жаір Болсонару пригрозив Всесвітній організації охорони здоров’я виходом зі складу структури.

За його словами, ВООЗ повинна почати працювати без ідеологічного підгрунтя, в іншому випадку Бразилія покине організацію.