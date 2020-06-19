Коронавірус в Італії з’явився ще у грудні 2019 – дослідження

Дослідники з Національного інституту охорони здоров’я Італії (ISS) виявили коронавірус у зразках стічних вод, взятих у грудні 2019 року в Мілані та Турині.

Це означає, що Covid-19 з’явився в Італії за два місяці до першого офіційного випадку зараження.

Експерт з якості води ISS Джузеппіна Ла Роса та її команда дослідили 40 проб стічних вод з жовтня 2019 року до лютого 2020-го.

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Дві різні лабораторії підтвердили наявність SARS-CoV-2 у зразках, відібраних у Мілані та Турині 18 грудня 2019 року.

Крім того, вірус знайшли і в стоках із Болоньї, взятих 29 січня 2020 року.

Коронавірус в Італії

Італія була першою країною в Європі, яка оголосила про епідемію коронавірусу. Уряд 21 лютого закрив місто Кодоньо у Ломбардії, де виявили перший випадок.

Станом на 19 червня в Італії вже 35,5 тис. осіб стали жертвами Covid-19. Це п’яте місце в світі за кількістю смертей.

Якщо брати рейтинг за загальною кількістю заражених, вона нині на восьмому місці зі 238 159 хворими.

У світі загальна цифра щодо заражених перевищила 8,5 млн – за добу додалося 240 тис. нових хворих.

Померли вже 456 284 людини, з яких майже 8 тис. – за попередній день.