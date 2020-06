Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла до 150 тис., що є новим світовим антирекордом.

Про це повідомили на брифінгу ВООЗ.

Голова ВООЗ підкреслив, що за час пандемії поширення коронавірусу змінилося: згідно з останніми даними, жінки почали хворіти частіше за чоловіків. У березні-квітні ситуація була протилежною.

Тедрос нагадав, що місією ВООЗ є зміцнення та захист здоров’я людей.

Також зазначається, що попри прагнення держав відновлювати роботу підприємств та розбудовувати економіку, вірус і досі залишається смертельним та вражає велику кількість людей.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros and @FilippoGrandi https://t.co/V70krPGbCO

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 19, 2020