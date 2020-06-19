Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла до 150 тис., що є новим світовим антирекордом.

Про це повідомили на брифінгу ВООЗ.

– Вчора було зафіксовано понад 150 тис. нових випадків Covid-19 – це найбільший показник за добу з початку пандемії. Найбільше нових випадків зареєстровано в США, країнах Південної Азії та Близького Сходу, – заявив Тедрос Аданом Гебреісус.

Голова ВООЗ підкреслив, що за час пандемії поширення коронавірусу змінилося: згідно з останніми даними, жінки почали хворіти частіше за чоловіків. У березні-квітні ситуація була протилежною.

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Тедрос нагадав, що місією ВООЗ є зміцнення та захист здоров’я людей.

– Коронавірус продемонстрував, що для порятунку людей варто відкласти політику на задній план та об’єднатися для спільної боротьби із небезпечною інфекцією.

Також зазначається, що попри прагнення держав відновлювати роботу підприємств та розбудовувати економіку, вірус і досі залишається смертельним та вражає велику кількість людей.

Вакцина від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я планує винайти вакцину від коронавірусу до кінця 2020 року.

Однак, за словами головного науковця ВООЗ Сум’ї Свамінатан, також будуть створені рекомендації, хто зможе отримати вакцину першим.

Пріоритет буде віддаватися медпрацівникам, поліцейським, людям похилого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями.

Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus