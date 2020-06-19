Туреччина вводить комендантську годину на вихідні через Covid-19

У зв’язку із зростанням темпів інфікування Covid-19 у Туреччині тимчасово діятиме низка обмежувальних заходів, зокрема комендантська година.

Обмеження діятимуть у суботу, 20 червня та на наступних вихідних – 27 та 28 червня.

Вимушені заходи стосуються усіх провінцій Туреччини без винятків.

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Турецькі експерти запевняють, що причиною також є сезон шкільних та університетських іспитів: це допоможе уникнути великих скупчень людей.

Крім цього, в Стамбулі, Анкарі та Бурсі запроваджено обов’язкове носіння медичних масок.

Протягом останнього тижня в Туреччині фіксують 1 500 нових випадків Covid-19 щодня.

За весь час пандемії у країні зареєстровано майже 185 тис. випадків коронавірусу, 4,8 тис. із яких стали летальними.

Відкриття турецького кордону для України

МЗС України і Туреччини розпочали переговори про відновлення туристичних подорожей та авіасполучення ще 25 травня.

За результатами останньої телефонної розмови Дмитра Кулеби з главою МЗС Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу, відкриття кордону для українських туристів та відновлення регулярних пасажирських перевезень з Україною відбудеться 1 липня.

Туреччина пообіцяла створити усі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.

Джерело: Daily Sabah