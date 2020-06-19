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У Польщі гру This War of Mine хочуть включити до шкільної програми

У Польщі можуть додати до шкільної програми популярну комп’ютерну гру This War of Mine.

У додатковий список шкільної літератури можуть включити відомий у всьому світі симулятор виживання в умовах війни.

Таку ідею озвучив прем’єр-міністр Матеуш Моравецкій.

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Вже у наступному навчальному році планують дозволити доступ до гри.

Для того щоб гру включили до програми, спочатку питання повинні узгодити з міністром освіти Даріушем Пентковським.

У Кабміні впевнені, що така ініціатива буде початком впровадження нових ігор в програмі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій каже, що завдяки комп’ютерним іграм можна розвивати найрізноманітніші напрямки.

Їх можна використовувати в програмуванні, точних науках, а також для розвитку пізнавальних, художніх і музичних навичок у дітей.

На нових консолях PlayStation 5 і Xbox Series X також вийде нова гра Control. Гра вийшла 27 серпня 2019 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One. Рейтинг гри на сайті Metacritic становить 85 балів з 100.

Джерело: radiokrakow.pl

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